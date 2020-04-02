Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже существенно дорожает к доллару США и евро. По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.

Рубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро

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Наука В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.

Политика Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем До 30 апреля принимаю решение продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам, - заявил Президент страны Владимир Путин во время своего очередного обращения к нации.

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