Финансы

РосбалтРосбалтРубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже существенно дорожает к доллару США и евро. По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов вырос до 77,73 рублей

Известия03:36

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля

ТАСС03:21

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

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Рубль на торгах пошел вверх вместе с нефтью по 30 долларов

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 77,36 рубля

Право.рувчера в 03:31

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Известия 12:32
Общество

Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля

"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Газета.Ru 14:22
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В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека

В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.
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Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем

До 30 апреля принимаю решение продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам, - заявил Президент страны Владимир Путин во время своего очередного обращения к нации.
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В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
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Транспорт

РЖД: с 7 апреля отменят 53 поезда дальнего следования

Несколько десятков поездов дальнего следования отменят в России с 7 апреля, сообщили в РЖД.
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Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Общество

В Свердловской области особый режим продлён до 20 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить на территории региона особый режим до 20 апреля.
Уральский меридиан 09:37
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
Известия 14:57
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
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Экономика

Бизнес попросил увеличить пособия пенсионерам и многодетным

В тексте письма содержится просьба выделить из бюджета на пособия около 3 триллионов рублей.
ФедералПресс вчера в 19:53
Происшествия

В Тверской области ещё один пациент излечился от COVID-19

Тверь, 3 апреля 2020, 19:56 — REGNUM Третий пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19, выздоровел в Тверской области.
REGNUM 12:56
Политика

В России третий губернатор за день ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области.
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Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
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Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Известия 03:35
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС 11:18
Общество

В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
ТАСС 12:51
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Александр Кокорин: «У меня аренда в „Сочи“ до 15 мая. Сейчас проблематично решать, что будет дальше»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который выступает на правах аренды за «Сочи», рассказал о том, чем занимается в условиях карантина.
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Киберспорт

Обладатели Fallout 76 смогут бесплатно получить Steam-версию игры

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Наука

Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки

Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.
Live24 вчера в 04:21
Финансы

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU вчера в 12:14
Политика

В МИД России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу

В результате сторонам удалось прийти к важным договоренностям, которые бы повлияли на ситуацию в Донбассе и сдвинули бы процесс урегулирования с мертвой точки.
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
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