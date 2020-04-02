Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже существенно дорожает к доллару США и евро. По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.

Рубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро

Политика Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Об этом президент сообщил во время обращения к жителям России в четверг, 2 апреля.

Общество Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Общество Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

Общество Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Наука Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Происшествия Россиянка забила камнем прадеда-ветерана Великой Отечественной войны В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней россиянки, которая забила камнем своего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны.

Здоровье Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом Минздрав запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом нового типа, госпитализированных с пневмонией, и контактировавших с ними, говорится в сообщении на сайте ведомства.