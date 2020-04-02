Финансы
РосбалтРубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже существенно дорожает к доллару США и евро. По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.
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Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Об этом президент сообщил во время обращения к жителям России в четверг, 2 апреля.
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Собянин продлил карантин в Москве до конца апреля
Вслед за президентом мэр Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции будет продлен в Москве до 1 мая.
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«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.
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47 тыс. пропусков для транспорта выдали на Кубани
Краснодар, 2 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Около 47 тыс. пропусков для транспортных средств выдано на территории Краснодарского края за последние сутки.
Политика
Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий
Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Общество
Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
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Следующая неделя в России может стать также нерабочей
Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Политика
Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Общество
Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции
Греция успешно борется с распространением коронавируса благодаря мерам, предложенным главным эпидемиологом страны, и властям, реализовавшим эти предписания в жизнь.
Наука
Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха
В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии
В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
Общество
«Выходной месяц добьёт малый бизнес»: эксперты — о продлении «каникул» из-за пандемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится.
Общество
В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
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Россиянка забила камнем прадеда-ветерана Великой Отечественной войны
В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней россиянки, которая забила камнем своего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны.
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Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
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В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
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Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине
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Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом
Минздрав запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом нового типа, госпитализированных с пневмонией, и контактировавших с ними, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми
Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.