Финансы

РосбалтРосбалтРубль в начале торгов заметно укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже существенно дорожает к доллару США и евро. По состоянию на 10:27 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 97,5 копейки к предыдущему закрытию до 77,8150 рубля.
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Рубль вырос к доллару на открытии торгов

URA.Ru04:07

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10
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Вслед за президентом мэр Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции будет продлен в Москве до 1 мая.
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«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.
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Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
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Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
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Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
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В России родился первый ребенок с коронавирусом

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В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 11:27
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Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

Греция успешно борется с распространением коронавируса благодаря мерам, предложенным главным эпидемиологом страны, и властям, реализовавшим эти предписания в жизнь.
Народные новости 12:42
Наука

Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
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Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.
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Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
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Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится.
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Общество

В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
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Россиянка забила камнем прадеда-ветерана Великой Отечественной войны

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней россиянки, которая забила камнем своего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны.
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
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В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил

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«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
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Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине

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Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом

Минздрав запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом нового типа, госпитализированных с пневмонией, и контактировавших с ними, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
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Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
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Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
РИА Новости 08:55
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