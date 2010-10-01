Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов

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В свою очередь, курс европейской валюты составил 69,82 рубля. Ранее стало известно, что после новогодних праздников россияне решили запастись долларами и евро.
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Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов

Телеканал 360°03:52

Рубль в паре с долларом консолидируется под отметкой 64

Инвест-Форсайт06:24
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:17, Ашберн

Доллар достиг максимума с февраля 2016 года и стоит уже 2,19 рубля. Чего ждать дальше?

КП - Беларусь06:37
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Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Газета.Ru 07:31
Экономика

В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая

Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет

О смерти актера из ленты «Моя ужасная няня» 2004 года выпуска рассказала мать посредством публикации в Twiiter.
Дни24 05:05
Политика

WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater

Министерство юстиции США может предъявить обвинения основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу в связи предполагаемыми нарушениями по торговле оружием, а также ложными показаниями в конгрессе США по делу о "российском вмешательстве", сообщает издание Wall Street Journal.
РИА Новости 17:26
Наука

Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака

Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
News.ru 11:32
Экономика

Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами

В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
Pravda.Ru 20:40
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 19:06
Здоровье

Ученые предупредили о вспышке туляремии в Ростовской области

Ученые Южного научного центра РАН заговорили о возможной вспышке туляремии, которую переносят грызуны.
161.ru 12:29
Происшествия

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

РИА Новости вчера в 07:53
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online 05:33
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Общество

В Минпромторге исключили дефицит медицинских масок в России

Ранее глава Минпромторга заявил, что ведомство предпринимает всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России.
RT на русском 18:53
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Neva.Today 04:34
Общество

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Lenta.ru 19:24
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 05:54
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru 07:23
Происшествия

Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

РИА Новости 17:10
Наука

Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании

В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
7 регион 13:14
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости 09 февраля в 09:23
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Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
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Экономика

Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

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Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

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Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
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Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
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Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
РБК 07:14
Армия и оружие

Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
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ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Газета.Ru 13:32
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