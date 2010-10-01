В свою очередь, курс европейской валюты составил 69,82 рубля. Ранее стало известно, что после новогодних праздников россияне решили запастись долларами и евро.

Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов

Экономика В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Политика WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater Министерство юстиции США может предъявить обвинения основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу в связи предполагаемыми нарушениями по торговле оружием, а также ложными показаниями в конгрессе США по делу о "российском вмешательстве", сообщает издание Wall Street Journal.

Наука Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.

Экономика Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Культура Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020» Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.