Финансы
Телеканал 360°Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов
В свою очередь, курс европейской валюты составил 69,82 рубля. Ранее стало известно, что после новогодних праздников россияне решили запастись долларами и евро.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Экономика
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
Шоу-бизнес
Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет
О смерти актера из ленты «Моя ужасная няня» 2004 года выпуска рассказала мать посредством публикации в Twiiter.
Политика
WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater
Министерство юстиции США может предъявить обвинения основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу в связи предполагаемыми нарушениями по торговле оружием, а также ложными показаниями в конгрессе США по делу о "российском вмешательстве", сообщает издание Wall Street Journal.
Наука
Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака
Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
Экономика
Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами
В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Здоровье
Ученые предупредили о вспышке туляремии в Ростовской области
Ученые Южного научного центра РАН заговорили о возможной вспышке туляремии, которую переносят грызуны.
Происшествия
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
В Минпромторге исключили дефицит медицинских масок в России
Ранее глава Минпромторга заявил, что ведомство предпринимает всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Наука
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Здоровье
Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Экономика
Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.