Финансы
Neva.TodayРубль в первом полугодии станет крепче
Будущее российской валюте предсказали в Минэкономразвития. В Министерстве экономического развития России преположили, что в первом полугодии 2020 года продолжится тренд на укрепление рубля. Эти прогнозы содержатся в мониторинге "Картина кредитования", подготовленном ведомством.
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Минэкономразвития предсказало укрепление рубля и снижение инфляции
Московский Комсомолец09 января в 08:47
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