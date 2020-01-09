Финансы

Neva.TodayNeva.TodayРубль в первом полугодии станет крепче

Будущее российской валюте предсказали в Минэкономразвития. В Министерстве экономического развития России преположили, что в первом полугодии 2020 года продолжится тренд на укрепление рубля. Эти прогнозы содержатся в мониторинге "Картина кредитования", подготовленном ведомством.
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