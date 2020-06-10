Финансы
ПРАЙМРубль вечером по-прежнему снижается на фоне дешевеющей нефти
Общий негативный фон для рубля создается тем, что рынок нефти пока не может пойти на уверенное закрепление выше психологически значимых 40 долларов за баррель сорта Brent, который вечером теряет в цене 0,5%, а днём и вовсе падал ниже этого уровня.
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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни
Интерфакс09 июня в 03:26
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Общество
В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц
С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50-ти.
РБК 07:18
Политика
Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня
"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК.
Газета.Ru 06:52
Политика
Белый дом: Трамп не намерен наказывать Меркель выводом войск из ФРГ
Трамп действует в интересах Соединенных Штатов, заверила она, отвечая на вопрос о том, не является ли вывод войск из ФРГ попыткой «наказать» немецкого канцлера Ангелу Меркель за отказ приехать на саммит «Большой семерки» (G7).
RuNews24.ru вчера в 19:18
Происшествия
Участника ИГИЛ за подготовку теракта в Заполярье посадили на 13 лет
Участник ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), который пытался организовать теракт в ЗАТО Североморск Мурманской области, надолго отправился за решетку.
Российская газета 04:50
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
В Псковской области сильный ветер повалил 300 деревьев
РИА Новости 03:42
Происшествия
В Словакии мужчина открыл огонь в начальной школе
При стрельбе в начальной школе в Словакии погибли два человека.
BFM.ru 06:34
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
АБН вчера в 23:26
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Центризбирком проверит информацию о принуждении бюджетников к электронному голосованию по поправкам в Конституцию
В свою очередь, заместитель аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил о том, что категорически запрещено принуждать сотрудников к участию в электронном голосовании и, тем более, требовать какие-то отчеты.
Эхо Москвы 06:31
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Происшествия
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
РИА Новости 06:19
Общество
Сбербанк списывает выплаты на детей за долги
На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК.
Слава труду (Бавлы) вчера в 13:39
Футбол
Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
Нева Спорт вчера в 12:06
Общество
Режим самоизоляции продлили в Красноярском крае до 12 июля
Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, власти региона с сегодняшнего дня приняли решение продлить режим ограничений из-за эпидемиологической ситуации в регионе до 12 июля.
Kursk.com 05:12
Политика
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Двое юношей утонули в Липецкой области
Gorod48 05:19
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Футбол
«Боруссия» оценила Санчо в 115 миллионов фунтов
Дортмундская «Боруссия» установила цену на полузащитника Джейдона Санчо на уровне 115 миллионов фунтов стерлингов.
Матч ТВ вчера в 15:31
Наука
В Германии создали долговечный цемент для заживления костей
Сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вюрцбургского университета создали материал для замены костей, основанный на фосфате кальция и цементе.
Planet Today 02:51
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Финансы
Нацбанк Украины понизил учетную ставку
Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.
Газета.Ru 07:16
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек
1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве.
Ведомости 03:56
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области
Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина.
Правда УрФО 05:29
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49