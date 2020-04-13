Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
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Рубль вечером растет к доллару и евро, несмотря на активное снижение цен на нефть

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Курс доллара: такого не было с 2013 года

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Inc-news.ru вчера в 16:45
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"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
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МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
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Студия Brace Yourself Games, известная по музыкальному рогалику Crypt of the Necrodancer, объявила, что её симулятор космической колонии Industries of Titan вышел в ранний доступ Epic Games Store.
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Лавров рассказал о деталях сноса памятника Коневу в Праге

Отец главы муниципалитета Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, был послом Чехии в США, а также связан с американской консалтинговой компанией, которая готовила для чешских муниципальных деятелей заключение обоснования для демонтажа монумента, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

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Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Астероид «2020 GH2» пройдет завтра внутри орбиты Луны

Завтра, 15 апреля 2020 года, околоземный астероид 2020 GH2 произойдет очень близко, но на безопасном расстоянии от нашей планеты.
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На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
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Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
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Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

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В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро

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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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В Липецке коронавирус подозревают у двух чиновников облздрава

Липецк, 14 апреля 2020, 15:36 — REGNUM У двух сотрудников департамента здравоохранения Липецкой области подозревают заражение коронавирусом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на заместителя главы региона Александра Ильина.
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Режим самоизоляции в Карелии продлили до 25 апреля

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков продлил до 25 апреля режим всеобщей самоизоляции в регионе.
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Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого должностные лица МЧС и Росгвардии наделяются правом штрафовать нарушителей правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
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Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
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Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных

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