Финансы
ПРАЙМРубль вечером повышался к доллару и евро на дорожающей нефти
Неуверенная динамика мировых фондовых рынков была компенсирована уверенным ростом рынка нефти, говорят эксперты. Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск снижался на 20 копеек, до 65,53 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 72,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль вырос к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти
Интерфаксвчера в 03:25
Рубль укрепляется к доллару и евро следом за валютами ЕМ и благодаря дорожающей нефти
Финмаркетвчера в 09:32
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости вчера в 20:48
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Политика
Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах
Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
РБК вчера в 19:34
Гаджеты
Apple представит новые модели смартфона iPhone
Реальное время вчера в 22:21
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Вести.Ru вчера в 16:29
Здоровье
Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время
Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагайя.
ИА Грозный-Информ 00:24
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru вчера в 03:47
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Известия вчера в 19:26
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак
Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Известия вчера в 21:23
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Технологии
Хакеры запустили вирусную рекламу
Компания "Доктор Веб" по итогам августа обнаружила на 21,28% вирусных угроз меньше, чем в июле, следует из ее ежемесячного отчета (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:30
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
RT на русском вчера в 07:43
Армия и оружие
ВМФ получит четыре атомные подлодки в 2020 году
Военно-Морской Флот России в 2019 году получит одну атомную подводную лодку, в 2020 году – еще четыре, сообщает Минобороны.
Аргументы и Факты вчера в 18:26
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян обнаружили болезнь, от которой пострадала Селена Гомес
Врачи диагностировали у нее красную волчанку — болезнь, от которой несколько лет назад пострадала другая знаменитость — певица Селена Гомес .
Lisa.ru вчера в 11:45
Гаджеты
Утечка рекламного видео раскрыла ряд особенностей Pixel 4
В сети было опубликовано рекламное видео, демонстрирующее смартфоны Pixel 4 во всей красе.
Игромания.ру вчера в 17:05
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия вчера в 16:27
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см
Улицы, дома, школы, детсады и больницы оказались подтоплены из-за подъема уровня Амура и разлива рек и ручьев после дождей в Комсомольске-на-Амуре, подмыло одну из дамб.
ТАСС вчера в 20:57