Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля открыл торги недели уверенным ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника снижается на 16 копеек – до 65,57 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,33 рубля.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
РИА Новости 12:49
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Политика
На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
Российская газета 04:30
Экономика
Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе
Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате.
Известия 15:00
Политика
США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы
Вашингтон готов в экстренном порядке выдать визы для пострадавших от урагана «Дориан» граждан Багамских островов, которые хотят эвакуироваться в США.
Политика Сегодня 21:38
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Общество
Кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов
Ранее в сентябре шведские ученые назвали признаки повышенного риска инфаркта.
Известия 12:38
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости 20:48
Космос
Объяснено «зловещее молчание» инопланетян
Lenta.ru 09:43
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Политика
Трамп отменил поездку в пострадавшую от урагана Северную Каролину
Американский президент Дональд Трамп в последний момент отменил поездку в пострадавший от урагана «Дориан» штат Северная Каролина.
RT на русском 19:27
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Политика
Посвященная 75-летию освобождения Европы выставка откроется в Болгарии
В понедельник, 9 сентября, в Российском культурно-информационном центре в болгарской столице Софии откроется документальная передвижная выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», которая посвящена 75-летию освобождения советскими солдатами Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков.
Невские Новости вчера в 00:10
Экономика
«Северсталь» разместит 5-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,15%
"Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
ПРАЙМ 10:18
Общество
Минтруд ограничит бесплатную парковку для инвалидов III группы
Минтруд предложил распространить право бесплатной парковки, которое предусмотрено федеральным законом «О социальной защите инвалидов», на граждан с инвалидностью третьей группы, ограниченных в способности к передвижению.
ФедералПресс 10:19
Политика
Трамп допустил участие в переговорах между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости он мог бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной, передает Bloomberg.
РБК 15:34
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48