Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля открыл торги недели уверенным ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника снижается на 16 копеек – до 65,57 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,33 рубля.
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Курс доллара снизился до 65,55 рубля

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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Курс доллара упал до 65,55 рубля

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Рубль с утра продолжает давить на доллар и евро

Росбалт03:23
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
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В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

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Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
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Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
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США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы

Вашингтон готов в экстренном порядке выдать визы для пострадавших от урагана «Дориан» граждан Багамских островов, которые хотят эвакуироваться в США.
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Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Общество

Кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов

Ранее в сентябре шведские ученые назвали признаки повышенного риска инфаркта.
Известия 12:38
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
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Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Космос

Объяснено «зловещее молчание» инопланетян

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Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
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Армия и оружие

Истребители НАТО не смогли догнать российский самолёт из Калининграда

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Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
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Трамп отменил поездку в пострадавшую от урагана Северную Каролину

Американский президент Дональд Трамп в последний момент отменил поездку в пострадавший от урагана «Дориан» штат Северная Каролина.
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Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

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Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
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Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
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Посвященная 75-летию освобождения Европы выставка откроется в Болгарии

В понедельник, 9 сентября, в Российском культурно-информационном центре в болгарской столице Софии откроется документальная передвижная выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», которая посвящена 75-летию освобождения советскими солдатами Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков.
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«Северсталь» разместит 5-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,15%

"Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
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Минтруд ограничит бесплатную парковку для инвалидов III группы

Минтруд предложил распространить право бесплатной парковки, которое предусмотрено федеральным законом «О социальной защите инвалидов», на граждан с инвалидностью третьей группы, ограниченных в способности к передвижению.
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Трамп допустил участие в переговорах между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости он мог бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной, передает Bloomberg.
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В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
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