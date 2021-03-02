Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на снижении санкционных рисков
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на вечерних торгах благодаря новостям, что новые антироссийские санкции со стороны ЕС и США, связанные с "делом Навального", будут носить преимущественно персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу.В источнике
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Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на снижении санкционных рисков
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