Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на вечерних торгах благодаря новостям, что новые антироссийские санкции со стороны ЕС и США, связанные с "делом Навального", будут носить преимущественно персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу.

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