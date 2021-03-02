Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Финмаркет
Финмаркет

Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на снижении санкционных рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на вечерних торгах благодаря новостям, что новые антироссийские санкции со стороны ЕС и США, связанные с "делом Навального", будут носить преимущественно персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу.В источнике
Подробнее о событии

Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на снижении санкционных рисков

Финмаркетвчера в 11:30

Российский рынок акций сегодня растет, проигнорировав американские санкции

Эхо Москвывчера в 11:02

Рубль продолжил расти к доллару и евро на снижении санкционных рисков

Интерфаксвчера в 11:38

Рубль продолжает расти с появлением определенности с западными санкциями

ПРАЙМвчера в 14:23

Рубль слабеет после введения США санкций из-за Навального

ТАССвчера в 09:21

Рубль подорожал в день объявления санкций

Вести.Ruвчера в 08:41

Доллар подешевел на полрубля после новостей о деталях санкций США из-за Навального

Forbesвчера в 07:20

Рубль укрепился после объявления антироссийских санкций

Frank Mediaвчера в 12:51
Интересное

Квартиры в Москве подорожали по инерции

По итогам февраля стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Москве увеличилась более чем на 1 процент, до 211,3 тысячи рублей (без учета цен на элитное жилье и квартиры, расположенные в Новой Москве).
Lenta.ru01:00

В Костроме вынесен первый приговор против участника акции 23 января

В Костроме местного жителя признали виновным в насилии против полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщило региональное следственное управление СКР и пресс-служба Свердловского районного суда Костромы.
Коммерсантъ20:19