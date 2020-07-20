Финансы
ИнтерфаксРубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Хабаровчане написали сотни гневных комментариев в Instagram назначенному врио губернатора
Хабаровчане написали сотни гневных комментариев в Instagram врио губернатора региона Михаилу Дегтяреву после того, как накануне его назначил на должность президент РФ Владимир Путин.
Znak.com вчера в 23:06
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о покушении на убийства предпринимателей, обратился 21 июля к жителям региона в связи со своей отставкой.
Известия вчера в 23:47
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 02:29
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 62 новых случая коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории Кузбасса, где за сутки выявлены новые случаи коронавируса.
Газета Кемерова 00:10
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Анна Седокова организовала день рождения для дочери в США
Анна Седокова организовала день рождения для дочери в США Младшей дочери Анны Седоковой исполнилось 9 лет.
Экспресс газета 00:55
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС вчера в 16:35
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Футбол
«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу
"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
Деловое.ТВ вчера в 02:39
Происшествия
Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку
Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
REGNUM вчера в 10:41
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Происшествия
Жительницу ЕАО осудили за «минирование» кафе «Вдрабодан»
Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан", которое она не хотела покидать, сообщает областная прокуратура во вторник.
РИА Новости вчера в 22:59
Армия и оружие
Тестирование нового спутника завершилось в России
Сделано в России 18 июля в 02:30
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
Lenta.ru 00:24
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 18:48
Происшествия
В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
РБК вчера в 22:01
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Здоровье
Что случилось за день. Главные новости РБК
Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК вчера в 12:28
Здоровье
Главный хирург благовещенской поликлиники № 1 назначен первым замминистра здравоохранения Приамурья
На должность первого заместителя министра здравоохранения Приамурья назначен Дмитрий Островский, много лет возглавлявший хирургическое отделение городской поликлиники № 1 Благовещенска.
АСН24 00:44
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науку Олега Смолина, депутаты предлагают закрепить за педагогами право на удлиненный отпуск, досрочный выход на пенсию.
Gazeta.SPb вчера в 12:22
Авто
На Камчатке снижен транспортный налог на машины старше 10 лет
Новый закон, согласно которому транспортный налог для автомобилей старше 10 лет будет снижен, был принят единогласно депутатами законодательного собрания Камчатского края во вторник, 21 июля.
SpeedMe 00:14
Киберспорт
Overcooked 1 и 2 получат ремастер для PS5 и Xbox Series X с новым контентом
All You Can Eat для PlayStation 5 и Xbox Series X. Фактически это ремастер первой и второй частей аркадного симулятора кухни, в который добавят ряд нововведений и отреставрируют графику под современные стандарты и 4К-разрешение с 60 кадрами в секунду.
Игромания.ру вчера в 11:23
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv 19 июля в 03:45