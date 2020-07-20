Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

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