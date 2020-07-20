Финансы
ИнтерфаксРубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
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Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
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Спикер парламента Чечни Даудов опроверг обвинения США в адрес Кадырова
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В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
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Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Названы последствия деноминации рубля для России
Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
Evo-rus.com 08:59
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Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
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Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Вечерняя Москва, в таком алкоголе содержатся полезные антиоксиданты.
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В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com 03:11
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Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника
«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
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Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
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Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
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Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
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Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
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В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС
Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
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