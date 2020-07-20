Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Курс рубля вырос на бирже после повышения стоимости нефти

Телеканал 360°16:15

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара подскочил выше 72 рублей

Национальная служба новостей04:57

Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru03:57

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи превысил 72 рубля

ТАСС03:23

Курс доллара превысил ₽72 впервые с 7 июля

РБК03:10

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Интерфакс13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:25, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

КП - Беларусь10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
279
Политика

Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку».
Evo-rus.com 10:01
126
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
493
Политика

Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания

Палата представителей конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа проводить ядерные испытания, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 20:13
Общество

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России.
РБК 19:52
9
Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
1
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
81
Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
578
Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
81
Политика

Спикер парламента Чечни Даудов опроверг обвинения США в адрес Кадырова

Политическая Экспертиза 18:46
4
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
38
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
1K
Экономика

Названы последствия деноминации рубля для России

Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
Evo-rus.com 08:59
25
Общество

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
Эхо Москвы 17:04
1,5K
Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Вечерняя Москва, в таком алкоголе содержатся полезные антиоксиданты.
ToDay News Ufa 12:02
9
Наука

Разработан препарат против рака молочной железы

Ученые из университета Арканзаса в США создали препарат, уничтожающий раковые клетки молочной железы без негативных эффектов.
ТК Звезда 16:49
7
Космос

Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения

В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com 03:11
4
Армия и оружие

Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
RT на русском 19:35
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
248
Экономика

В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров

В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха.
RT на русском вчера в 23:00
4
Единоборства

Боец UFC Стерлинг считает, что Пётр Ян является бумажным чемпионом

Напомним, Ян одержал 15 побед и одно поражение в ММА, Алджамейн – 19 побед и три поражения.
Evo-rus.com 06:28
5
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
3
Армия и оружие

Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии

ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
27
Политика

Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
297
Армия и оружие

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБК 17:00
20
Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
261
Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
744
Политика

В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС

Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
РИА Новости 15:55
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное