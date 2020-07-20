Финансы
ИнтерфаксРубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн руб. Вместе с ними в госказну перешли и права требования по части субординированных кредитов Сбербанка в общей сложности на 150 млрд руб. Подробнее — в материале "Ъ" "Сбербанк перешел правительству".
Коммерсантъ 12:13
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
Общество
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию
Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Общество
Уволилась главврач больницы, которая заперла двух медсестер в морге
Ранее Людмила Хатмуллина оказалась в центре скандала из-за того, что приказала запереть двух медсестер в бокс морга на ночь.
Московский Комсомолец 12:43
Футбол
В Испании сообщили, что Смолов вернётся в «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающего на правах аренды за «Сельту», вернётся в московский клуб, сообщает EFE.
Чемпионат 14:08
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
В Ярославле прошла «абрикосовая» акция протеста
В Ярославле фуру с абрикосами на паркинге "РИО" принимала едва ли не вся армянская диаспора.
Московский Комсомолец Ярославль 01:29
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Происшествия
Российский полицейский получил взятку через жену и был задержан ФСБ
Сотрудники ФСБ и МВД задержали супругов сразу после передачи денежных средств.
Lenta.ru 13:23
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Происшествия
МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
Политика
Путин посетит военно-морской парад в Петербурге 26 июля
Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург во время проведения военно-морского парада в День ВМФ РФ.
iReactor 08:59
Экономика
Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД
Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 08:10
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Общество
Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти
Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти.
BFM.ru 12:20
Музыка
Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 13:45
Армия и оружие
Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Игорь Смешко, ранее стоявший во главе СБУ, предрек Украине судьбу Югославии.
Актуальные Новости 11:08
Политика
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45