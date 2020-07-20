Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Курс доллара превысил 72 рубля

Коммерсантъ03:30

Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru03:57

Курс доллара превысил 72 рубля

Телеканал 360°03:45

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Интерфакс13:06

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи превысил 72 рубля

ТАСС03:23

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:23

Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

Lenta.ru03:12
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

КП - Беларусь10:37
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Финансы

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн руб. Вместе с ними в госказну перешли и права требования по части субординированных кредитов Сбербанка в общей сложности на 150 млрд руб. Подробнее — в материале "Ъ" "Сбербанк перешел правительству".
Коммерсантъ 12:13
Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
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Общество

Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию

Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском 10:51
Общество

В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Общество

Уволилась главврач больницы, которая заперла двух медсестер в морге

Ранее Людмила Хатмуллина оказалась в центре скандала из-за того, что приказала запереть двух медсестер в бокс морга на ночь.
Московский Комсомолец 12:43
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Футбол

В Испании сообщили, что Смолов вернётся в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающего на правах аренды за «Сельту», вернётся в московский клуб, сообщает EFE.
Чемпионат 14:08
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Общество

В Ярославле прошла «абрикосовая» акция протеста

В Ярославле фуру с абрикосами на паркинге "РИО" принимала едва ли не вся армянская диаспора.
Московский Комсомолец Ярославль 01:29
3
Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Происшествия

Российский полицейский получил взятку через жену и был задержан ФСБ

Сотрудники ФСБ и МВД задержали супругов сразу после передачи денежных средств.
Lenta.ru 13:23
2
Общество

Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
618
Происшествия

МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе

МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
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Политика

Путин посетит военно-морской парад в Петербурге 26 июля

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург во время проведения военно-морского парада в День ВМФ РФ.
iReactor 08:59
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Экономика

Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД

Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 08:10
Общество

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
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Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
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Наука

Как работают системы предупреждения при извержении вулкана

Ридус 10:48
Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти.
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Музыка

Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
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Армия и оружие

Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии

Игорь Смешко, ранее стоявший во главе СБУ, предрек Украине судьбу Югославии.
Актуальные Новости 11:08
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Политика

МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска

В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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