Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Финансы Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей Сумма сделки составила 2,14 трлн руб. Вместе с ними в госказну перешли и права требования по части субординированных кредитов Сбербанка в общей сложности на 150 млрд руб. Подробнее — в материале "Ъ" "Сбербанк перешел правительству".

Происшествия В Саратове напали на следователя управления СК В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области. 33

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 2,8K

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 32

Общество В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.

Футбол В Испании сообщили, что Смолов вернётся в «Локомотив» Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающего на правах аренды за «Сельту», вернётся в московский клуб, сообщает EFE.

Общество В Ярославле прошла «абрикосовая» акция протеста В Ярославле фуру с абрикосами на паркинге "РИО" принимала едва ли не вся армянская диаспора. 3

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 15

Общество Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу. 101

Экономика Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.