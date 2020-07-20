Финансы
ИнтерфаксРубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Крестный отец Ефремова заявил, что поедет к артисту в колонию
Экономика сегодня 13:06
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Игры
BioWare покажет неопубликованные арты с героями оригинальной трилогии Mass Effect
Ранее появились слухи, что Electronic Arts и BioWare готовят переиздание трех оригинальных игр серии Mass Effect.
CyberSport.ru 04:45
Экономика
Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 20:12
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru 16:18
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
Экономика
«Магнит» запустит новую сеть магазинов
В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
РБК 17:00
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях.
Коммерсантъ 12:13
Футбол
«Манчестер Сити» провел переговоры с «Борнмутом» по трансферу Аке
Защитник «Борнмута» Натан Аке попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Sport24.ru 16:48
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст предлагал своей жене сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст говорил своей супруге Ким Кардашьян, чтобы та сделала аборт. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет The Sun.
Вечерняя Москва 13:20
Происшествия
В Подмосковье задержан мужчина, избивавший двухлетнего пасынка
Известно, что с 1 по 18 июля 22-летний мужчина систематически бил руками по голове, лицу, конечностям и туловищу двухлетнего пасынка.
Mosaica.ru 02:00
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Россия может провести ракетно-бомбовые атаки по украинской территории, как НАТО бомбило Югославию в 1999 году.
Газета.Ru 15:53
Политика
Страны Евросоюза решили сократить размер антикризисной помощи
Размер помощи экономике стран, которые пострадали от последствий ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в ходе переговоров лидеров стран Евросоюза снизился до 390 миллионов евро, 20 июля сообщает телеканал М6.
ИА Красная Весна 08:28
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Происшествия
Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок
Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
ИА Новороссия 11:20
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com 03:11
Экономика
Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед.
ТАСС 07:45
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС 12:50