Финансы
ФинмаркетРубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков
Евро стоил 80,18 руб./EUR1, подорожав на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,68 копейки - до 76,78 рубля. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах.
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
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«Роснефть» прокачивает право на скидку
В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
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В предыдущие два года россияне употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, до этого чай лидировал.
РИА Новости 01:31
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