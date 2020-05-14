Евро стоил 80,18 руб./EUR1, подорожав на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,68 копейки - до 76,78 рубля. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах.

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

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