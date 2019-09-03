Финансы
ПРАЙМРубль вечером стабилен к доллару и подрастает к евро
Курс российской валюты вечером стабилизировался против доллара и рос к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,1 доллара. Рост российских фондовых индексов компенсировал негативный для рубля фактор снижения нефтяных котировок, говорят эксперты.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:41, Вашингтон
Политика
Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»
«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.
RT на русском 17:11
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной мира
Бывший руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал причины, по которым считает Пакистан самой опасной страной мира.
Pravda.Ru 03:59
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Общество
Умер fashion-фотограф Питер Линдберг
Умер немецкий fashion-фотограф Питер Линдберг. Сообщение опубликовано в его Instagram-аккаунте.
РБК 06:54
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Политика
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
Протестующие в Гонконге не верят в уступки правительства и готовы продолжать протесты до тех пор, пока не будут выполнены все их требования, заявил известный политический активист, один из основателей и генсек партии Demosisto Джошуа Вонг.
РИА Новости 10:25
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com 15:37
Технологии
В России легализуют виртуальные сим-карты
ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 07:15
Экономика
Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной трассы «Меридиан»
Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной автотрассы "Меридиан" на правах старшего кредитора, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.
Интерфакс 18:40
Политика
В ЕС согласовали продление санкций против России на полгода
Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.
Московский Комсомолец 10:31
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.
РИА Новости 20:33
Экономика
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Космос
Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами
Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
Индикатор 13:00
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Происшествия
Летчики разбившегося в Ставропольском крае Су-25УБ погибли
Комиссией Министерства обороны РФ, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов.
ТК Звезда 05:56
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пилота британской авиакомпании ЕаsуJет, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир.
Известия 17:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева: Зачем на праздник стриптиз? Это наши трудовые будни
В начале нулевых никто не верил в долговечность союза Наташи Королевой и звезды стриптиза Тарзана - Сергея Глушко.
Комсомольская правда 17:48
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика
Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия 17:31
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Кино
Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине
ТАСС вчера в 07:56
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03