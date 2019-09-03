Финансы
ПРАЙМРубль вечером стабилен к доллару и подрастает к евро
Курс российской валюты вечером стабилизировался против доллара и рос к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,1 доллара. Рост российских фондовых индексов компенсировал негативный для рубля фактор снижения нефтяных котировок, говорят эксперты.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
РИА Новости вчера в 04:56
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
REGNUM вчера в 11:30
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Экономика
РЭЦ поддержит экспортное развитие «Сибура»
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, предусматривающее кредитно-страховую поддержку крупных проектов холдинга с экспортной составляющей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 04:21
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
В России выросла средняя зарплата
В начале осени 2019 года в России выросла средняя заработная плата, предлагаемая работодателями.
9111.ru 08:44
Авто
Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю 19:21
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru 03:55
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Футбол
Зобнин озвучил имя своей новорожденной дочери
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, как назвал свою дочь.
Газета.Ru 10:20
Общество
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Энергетика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс 21:20
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Гаджеты
ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II
Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru 15:06
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес две операции
Известия 00:37
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Гаджеты
Появилась новая версия Android от Google
Компания Google выпустила десятую версию операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.
Клопс вчера в 16:54
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Плохие парни 3»
На YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма "Плохие парни 3".
Газета.Ru 15:16
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Политика
Трутнев: инвесторы в сфере сельского хозяйства уже выстроились в очередь
Он подчеркнул, что в сфере сельского хозяйство потенциальных инвесторов так много, что они уже выстроились в очередь.
Вести.Ru 21:52