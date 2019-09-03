Курс российской валюты вечером стабилизировался против доллара и рос к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,1 доллара. Рост российских фондовых индексов компенсировал негативный для рубля фактор снижения нефтяных котировок, говорят эксперты.

Рубль вечером стабилен к доллару и подрастает к евро

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