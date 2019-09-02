Финансы

РосбалтРосбалтЦентробанк повысил курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 сентября, повышен на 28 копеек до 66,91 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 3 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,20 рубля. В начале торгов сегодня российская торговалась разнонаправленно.
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