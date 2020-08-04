Финансы
ПРАЙМРубль вечером усилил рост и прибавляет свыше 1 рубля к доллару и евро
Российская валюта в понедельник уверенно растет, при этом на вечерних торгах рубль усилил свои позиции и прибавляет к доллару порядка 1,5%, к евро – порядка 1,7%. Таким образом, отечественная валюта почти полностью отыграла падение в пятницу к американской валюте и также почти полностью нивелировала падение за две предыдущие сессии к европейской валюте.
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Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Общество
Внесение наличных на анонимные электронные кошельки запретили в России
Поправки вносят ограничения по электронным кошелькам платежных систем, а также по другим системам электронных денег.
ПолитРоссия 02 августа в 22:09
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
Космос
Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки
Проведя анализ 10000 марсианских долин и кратеров, североамериканские ученые предположили, что большая доля рельефных углублений на планете произошла не из-за рек, как было принято считать раньше, а из-за так называемого ледяного щита.
TV BRICS 12:10
Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Стриминговый сервис Netflix на своем Youtube-канале опубликовал трейлер сериала Ratched («Рэтчед»), в котором рассказывается история медсестры Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
Rambler News Service 14:45
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Футбол
«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича
Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
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Haval F7 получил новую топовую версию в России
Китайский автопроизводитель Haval представил в России новую топовую версию кроссовера Haval F7.
Автоновости дня 05:05
Происшествия
Захарова о взрыве в Бейруте: «Лишь бы мир не потерял равновесия»
"Лишь бы мир не потерял равновесия", - написала она. Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута во вторник.
РЕН ТВ 15:23
Экономика
В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru вчера в 07:26
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
К сожалению, согласно официальной информации от представителей Ульяновского автомобильного завода, преемник «Хантера» не появится в обозримом будущем.
Evo-rus.com 09:36
Футбол
Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити»
РИА Новости 15:25
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
Армия и оружие
Минобороны Украины ответило на заявления Москвы о поставках оружия в ЛДНР
Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.
ИА Новороссия 01:29
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Футбол
Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку
Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.
Российская газета 14:28
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55