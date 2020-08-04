Российская валюта в понедельник уверенно растет, при этом на вечерних торгах рубль усилил свои позиции и прибавляет к доллару порядка 1,5%, к евро – порядка 1,7%. Таким образом, отечественная валюта почти полностью отыграла падение в пятницу к американской валюте и также почти полностью нивелировала падение за две предыдущие сессии к европейской валюте.

Рубль вечером усилил рост и прибавляет свыше 1 рубля к доллару и евро

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