Сегодня фокус финансовых рынков сконцентрирован на решении ФРС США по ставкам, результат которого Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) объявит в 21:00 по московскому времени. Решение ФРС и текст заключительного коммюнике в том числе окажут заметное влияние на курс рубля.

Рубль вместе с другими активами ЕМ ожидает решение ФРС по ставкам

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