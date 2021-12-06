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Рубль в понедельник утром чуть укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,63-73,8 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,7 руб. (-13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Интерфакс
Курс евро также снизился на 10,5 копейки и составил 83,16 рубля, передает ТАСС.
Взгляд.ру
На момент открытия "Московской биржи" фьючерсы на "черное золото" в среднем росли на 2%. Кроме того, позитивным фактором укрепления нацвалюты являются относительно благоприятные настроения инвесторов на большинстве мировых рынков.
Интерфакс
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,44%, китайский CSI300 растет на 0,62%.
Интерфакс

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Компания23:30
Рубль в понедельник утром чуть укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью
Интерфакс23:17
Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Взгляд.ру23:10
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