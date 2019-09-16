Финансы
ИнтерфаксРубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти
Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
ТАСС 10:29
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
РИА Новости 07:05
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Общество
Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной
Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.
REGNUM 08:57
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис
Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом кризис в Сирии, в том числе ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, а также двустороннее сотрудничество по всем направлениям.
Газета.Ru 10:25
Происшествия
Три автобуса столкнулись на западе Москвы
Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Путешествия
Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге
В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.
REGNUM 05:21
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Футбол
Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
Бомбардир.ру 10:39
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя предоставление особого статуса региону, возможна только после проведения выборов.
Народные новости вчера в 18:52
Происшествия
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября.
КП - Санкт-Петербург 09:31
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Футбол
Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем»
Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы.
Советский спорт 04:54
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 03:51
Экономика
Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа
Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
РИА Новости 06:16
Футбол
«Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов»
Юга.ру вчера в 14:20
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44