Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

Политика В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Политика Власти Крыма не исключают введения второго названия республики Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.

Политика Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка» Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Общество Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом кризис в Сирии, в том числе ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, а также двустороннее сотрудничество по всем направлениям.

Происшествия Три автобуса столкнулись на западе Москвы Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Путешествия Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.

Политика Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя предоставление особого статуса региону, возможна только после проведения выборов.

Происшествия Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Экономика Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.