Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

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В Новосибирской области официально продлили режим самоизоляции до мая

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Еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице.
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