Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Здоровье На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Здоровье Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.

Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.

Общество McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно Москва, 2 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Российское отделение компании McDonald’s присоединилось к акции, в рамках которой рестораны сети накормят работников скорой помощи бесплатно.

Общество Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.

Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Наука В Антарктиде нашли доисторический тропический лес Как стало известно rosvest.com, на это указал обнаруженный на морском дне фрагмент горной породы со следами тропического леса, который был в Антарктиде 90 млн. лет назад.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.

Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.