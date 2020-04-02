Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Национальный клиринговый центр расширил коридор стоимости рубля на «завтра»

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Рубль вырос к доллару на открытии торгов

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McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
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Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
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В Антарктиде нашли доисторический тропический лес

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Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус

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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
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Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
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Петербург не закрывают на карантин из-за коронавируса

Полное закрытие Петербурга не планируется, заявил Губернатор города Беглов.
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Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок

Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.
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Новый Land Rover Defender вышел на испытания в России

Компания Jaguar Land Rover приступила к тестам нового Land Rover Defender в России.
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Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

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В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
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