Финансы
Rambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
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На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.
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55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
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Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
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Трамп утверждает, что у США имеются сведения о подготовке иранскими военными, а также силами проиранских группировок в Ираке нападения на американских военных.
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На Кубани выписан первый штраф за нарушение карантина
Октябрьский районный суд признал женщину виновной и назначил штраф в 15 тыс. рублей.
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Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Общество
McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно
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Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
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Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Наука
В Антарктиде нашли доисторический тропический лес
Как стало известно rosvest.com, на это указал обнаруженный на морском дне фрагмент горной породы со следами тропического леса, который был в Антарктиде 90 млн. лет назад.
Общество
Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус
Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Общество
Петербург не закрывают на карантин из-за коронавируса
Полное закрытие Петербурга не планируется, заявил Губернатор города Беглов.
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок
Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.
Авто
Новый Land Rover Defender вышел на испытания в России
Компания Jaguar Land Rover приступила к тестам нового Land Rover Defender в России.
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Здоровье
В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной
В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.