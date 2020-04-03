Финансы
Rambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Комментарии
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса
В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
Общество
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
В России подтверждено уже более 5000 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом.
Общество
Признал ошибку в прогнозе по коронавирусу доктор Мясников
Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в своем Телеграм-канале заявил, что вынужден признать собственную ошибку по поводу первоначальных прогнозов относительно эпидемии коронавируса в России.
Общество
Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
Общество
Россия прекратила вывоз граждан из-за рубежа
Россия с субботы, 4 апреля, временно приостановила все международные авиарейсы по возвращению своих граждан из-за границы, ограничение имеет открытую дату - до окончания эпидемии коронавируса COVID-19 на российской территории.
Общество
В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции
Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Опубликован режим работы нотариусов в Мурманске
Режим работы нотариальных контор с 06 апреля по 30 апреля 2020 года опубликовано на сайте Мурманской областной нотариальной палаты.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Шоу-бизнес
Сбегающий от Собчак Богомолов попал на видео
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Происшествия
В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
Армия и оружие
Недорогой МиГ-35 даст бой американским новейшим истребителям
Французы недавно заявили, что приостановили производство "Рафалей" для Индии, поэтому у МиГ-35 снова появился шанс.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о потеплении до 19 градусов
В начале недели в центр европейской территории с северо-запада начнет проникать теплый воздух, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Общество
Депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Поддубный сравнил с мародерством многочисленные записи россиян в социальных сетях, в которых они высказываются о необходимости финансовой поддержки со стороны правительства из-за экономического кризиса и коронавируса.