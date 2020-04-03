Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

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Общество В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.

Общество Еще более 600 россиян заразились коронавирусом Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

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Общество Признал ошибку в прогнозе по коронавирусу доктор Мясников Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в своем Телеграм-канале заявил, что вынужден признать собственную ошибку по поводу первоначальных прогнозов относительно эпидемии коронавируса в России.

Общество Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.

Общество Россия прекратила вывоз граждан из-за рубежа Россия с субботы, 4 апреля, временно приостановила все международные авиарейсы по возвращению своих граждан из-за границы, ограничение имеет открытую дату - до окончания эпидемии коронавируса COVID-19 на российской территории.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Транспорт Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.

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Происшествия В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.

Происшествия У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.

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Происшествия Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.