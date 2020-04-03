Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта

Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже на 11:41 мск снизился на 87 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 82,99 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

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