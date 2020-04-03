Финансы
Банки.руБиржевой курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта
Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже на 11:41 мск снизился на 87 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 82,99 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Политика
Путин объяснил необходимость продления карантинных мероприятий до мая
Президент России Владимир Путин заявил, что карантинные мероприятия в России до мая необходимы для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции в стране.
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Минпромторг призвал регионы обеспечить беспрепятственный ввоз товаров
Минпромторг России призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с товарами.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Наука
Прошли первые испытания вакцины от коронавируса
Пресс-служба Питтсбургского университета рассказала о первых испытаниях вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Кино
Стал известен сценарист сериала про Оби-Вана Кеноби
Общество
Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали
В Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих пациентов с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.
Политика
Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение
Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля.
Общество
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Общество
Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.
Авто
Компании General Motors и Honda вместе построят электромобили
Общество
Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу
Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Политика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Авто
Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Общество
У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус
В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Общество
Подмосковье введет штрафы за нарушение режима самоизоляции
Мособлдума на заседании 3 апреля рассмотрит законопроект о введении штрафов для нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.
Происшествия
В Апатитско-Кировской больнице два этажа закрыли на карантин
В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, собирается анамнез, сообщает региональный оперативный штаб.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
В ФМБА назвали срок завершения вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса Covid-19 закончится к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире «Первого канала».
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.