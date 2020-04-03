Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже на 11:41 мск снизился на 87 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 82,99 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевой курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта

Политика Путин объяснил необходимость продления карантинных мероприятий до мая Президент России Владимир Путин заявил, что карантинные мероприятия в России до мая необходимы для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции в стране.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали В Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих пациентов с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.

Политика Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля.

Политика Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Экономика Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.

Общество Подмосковье введет штрафы за нарушение режима самоизоляции Мособлдума на заседании 3 апреля рассмотрит законопроект о введении штрафов для нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.