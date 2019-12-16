Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 70 рублей. Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 65,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль растёт к доллару

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Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в начале валютной сессии

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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Армия и оружие

Киев потратит часть военной помощи США на покупку летального оружия

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Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
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В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

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Согласно официальному пресс-релизу Bentayga Speed оснащен 6,0 л мотором W12 в 635 л.с. Разгон до первой «сотни» составит 3,9 сек, с максимальной скорость в 306 км/ч.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Интерфакс 04:14
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В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию УНИАН.
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В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

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Путин 16 декабря проведет заседание Комиссии по ВТС

"Путин начинает трудовую неделю в Москве, сегодня день внутренних совещаний и мероприятий, среди которых будет заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Плавдок со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Агентство «ТАСС» сообщает, что в ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанное судоремонтное сооружение, предназначенное для подъема судов из воды.
ГЛАС.RU вчера в 02:15
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Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
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Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали вокзал

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В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

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Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

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На Украине русский язык знают лучше россиян, заявили в Раде

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне.
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Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
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Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
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Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

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На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
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«ВКонтакте» запустила тематические ленты от экспертов и алгоритмов

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