Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 70 рублей. Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 65,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

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