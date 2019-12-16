Финансы
Взгляд.руРубль вырос к доллару и подешевел к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 70 рублей. Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 65,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Культура
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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Футбол
Клуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что клуб Бекхэма хочет купить обладателя Золотого мяча.
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Киев потратит часть военной помощи США на покупку летального оружия
Ранее ГЛАС сообщал, что в Киеве надеются на достижение перемирия на Донбассе до конца года.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
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В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
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Политика
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Авто
В России начались продажи Bentley Bentayga Speed и Design Series
Согласно официальному пресс-релизу Bentayga Speed оснащен 6,0 л мотором W12 в 635 л.с. Разгон до первой «сотни» составит 3,9 сек, с максимальной скорость в 306 км/ч.
Общество
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Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Политика
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию УНИАН.
Политика
В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне
Политика
Путин 16 декабря проведет заседание Комиссии по ВТС
"Путин начинает трудовую неделю в Москве, сегодня день внутренних совещаний и мероприятий, среди которых будет заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Плавдок со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Агентство «ТАСС» сообщает, что в ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанное судоремонтное сооружение, предназначенное для подъема судов из воды.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали вокзал
Происшествия
В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании
Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат
Политика
На Украине русский язык знают лучше россиян, заявили в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне.
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Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.