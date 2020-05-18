Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 72,42-72,61 руб.

Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

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