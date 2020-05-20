Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 72,42-72,61 руб.

Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,4K

Политика Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.

Политика Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины. 4

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 570

Авто Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка». 57

Общество Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». 91

Общество Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. 380

Политика Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook. 408

Общество В Британии потеряли Бориса Джонсона Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике.

Общество Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества Сегодня, 20 мая 2020 года, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов рассказал о нескольких новых схемах мошенничества в Интернете. 123

Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 4,3K

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 1,2K

Общество Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг» Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.

Общество Москвичам рассказали, как обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции через онлайн-сервис.

Политика Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме. 5

Кино Холли Берри сыграет в космическом фильме-катастрофе Берри сыграет астронавта НАСА, а её партнёр Джош Гад эксцентричного учёного, узнавшего о сходе Луны с орбиты.