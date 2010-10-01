Российская национальная валюта показывает рост к американскому доллару на старте торгов Московской биржи 27 июля, но при этом снижается к евро, следует из данных торговой площадки. Курс доллара упал к рублю на 22 копейки и составил 71,52 рубля.

Рубль вырос к доллару на открытии торгов 27 июля

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