Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 71,54 рубля, курс евро прибавил 0,3%, до 83,78 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.ТАСС03:21
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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RT на русском 07:10
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Происшествия
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова
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Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
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Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
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Piter.tv 00:45
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
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РПЛ представила новый мяч на сезон-2020/21
Российская премьер-лига (РПЛ) показала мяч, которым команды будут играть в сезоне-2020/21.
RT на русском 08:26
Происшествия
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Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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В Японии за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
На космическом аэродроме Танэгасима, который находится в Японии, буквально за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты МОМО.
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Футбол
Суд запретил фанату более года ходить на стадион из-за снятой маски
«Судья Мокеев, Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тысяч рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на COVID-19», — написал Семенов в Твиттере.
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Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
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Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41