Курс рубля показал рост по отношению к доллару и евро на открытии торгов в четверг, согласно данным Московской биржи, передает Газета.ru. «Курс доллара снизился на одну копейку и составил 71,08 рубля», — отмечается в материале. Курс евро опустился на восемь копеек и составил 77,93.

Рубль вырос по отношению к доллару и евро

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