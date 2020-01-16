Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Происшествия Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Политика Путин назначил Медведева в Совет безопасности Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании", согласно которому постепенно будет сокращаться преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском.

Общество Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках Бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета, разжалованный полковник Михаил Максименко 15 января дал показания на процессе по делу о взятке на $1 млн, которую высокопоставленные сотрудники СКР, по версии следствия, получили за освобождение подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Политика Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.

Технологии На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков В стоковом номеронабирателе Google Phone функция записи разговоров была доступна с самого начала, пока её возможности не были ограничены с выходом Android 6 (Marshmallow) в 2015 году.