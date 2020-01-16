Экономика
ИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя
Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
Новый посол США Салливан прибыл в Москву
Джон Салливан, ранее назначенный на пост посла США в России, прибыл в Москву.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
Путин назначил Медведева в Совет безопасности
Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира
Происшествия
В посольстве РФ в Бейруте никто не пострадал во время столкновений
Футбол
«Зенит» объявил соперников по контрольным матчам на зимних сборах
Петербургский «Зенит» объявил расписание контрольных матчей на зимних сборах. Сине-бело-голубые проведут пять встреч.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Кинг подчеркнул – жюри легендарной кинопремии должны оценивать претендентов на статуэтку именно по качеству.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке
Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании", согласно которому постепенно будет сокращаться преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском.
Общество
Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках
Бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета, разжалованный полковник Михаил Максименко 15 января дал показания на процессе по делу о взятке на $1 млн, которую высокопоставленные сотрудники СКР, по версии следствия, получили за освобождение подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Авто
Новый флагман Jaguar XJ EV попался фотошпионам
Обновленный электрический седан Jaguar XJ удалось запечатлеть фотошпионам во время перевозки.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной
Административно-бюджетное управление США (OMB) тоже неоднократно защищало решение задержать военную помощь, пишет The Wall Street Journal.
Технологии
На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков
В стоковом номеронабирателе Google Phone функция записи разговоров была доступна с самого начала, пока её возможности не были ограничены с выходом Android 6 (Marshmallow) в 2015 году.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Общество
Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.