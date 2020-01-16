Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Здоровье Процедуру госпитализации невменяемых пациентов предложили пересмотреть Главный нарколог Москвы Евгений Брюн предложил изменить процедуру госпитализации пациентов, которые находятся в невменяемом состоянии.

Происшествия Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Общество В США заключенного помиловали за несколько часов до казни Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.

Политика Хафтар согласился подписать мирное соглашение по Ливии с Сарраджем Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.

Спорт Олимпийский комитет России присоединился к делу между WADA и РУСАДА "16 января 2020 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд официальное заявление о вступлении в дело по спору между WADA и РУСАДА относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства", - говорится в сообщении ОКР на официальном сайте.

Армия и оружие Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.

Политика Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины, после того как подал прошение об отставке на имя президента.

Космос Илон Маск назвал трагедией новую ракету NASA Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.