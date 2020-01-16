Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Правительство России подало в отставку В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.

Шоу-бизнес Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Политика Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.