Экономика
ИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения
Накануне, 15 января, Трамп и Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между США и Китаем.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом в 5 миллионов рублей
Продюсер Яна Рудковская обвинила фигуриста Илью Авербуха в неправомерном использовании композиции Димы Билана под названием «Держи».
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Экономика
В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России
В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Политика
Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией
Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить кровяное давление
Аромат французской лаванды расслабляет и успокаивает, а также помогает снизить давление и пульс.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Политика
СМИ узнали о реакции Мишустина на то, что Путин назначил его премьером
Западные СМИ сообщают об удивлении Михаила Мишустина, который до вчерашнего дня возглавлял ФНС России, тем, что он был рекомендован президентом на роль главы правительства.
Единоборства
Боец MMA в прыжке отправил своего соперника в нокаут
Калхун встал на ноги и, совершив прыжок, нанёс своему сопернику удар по голове коленом. Таким образом Эйтель был отправлен в нокаут.
Экономика
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Политика
Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку
В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Политика
На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке
Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.