Экономика
ИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Хоккей
Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Политика
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Наука
Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением
Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
Футбол
Хави объяснил, почему отказал «Барселоне»
Наставник катарского «Аль-Садда» Хави поведал о том, что действительно получил предложение вернуться в каталонскую «Барселону» уже в качестве тренера, однако отклонил его.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за работу
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии
«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
Политика
На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma
Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Кино
Мединский назвал успехи российского кино фантастическими
О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области
В результате происшествия погибли водитель отечественной легковушки и трое человек из минивэна.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке
Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".