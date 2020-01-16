Экономика

ИзвестияИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°09:11

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАСС08:53

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новости09:02

Рубль отреагировал ростом на назначение нового премьера России

Rambler News Service08:42

Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБК08:40

Рубль укрепился на фоне назначения Мишустина

Взгляд.ру08:36

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известия09:07
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Хоккей

Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости вчера в 09:11
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Наука

Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением

Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
МедиаПоток вчера в 12:11
Футбол

Хави объяснил, почему отказал «Барселоне»

Наставник катарского «Аль-Садда» Хави поведал о том, что действительно получил предложение вернуться в каталонскую «Барселону» уже в качестве тренера, однако отклонил его.
Евро-футбол.ру 05:22
Политика

Медведев поблагодарил правительство за работу

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.
Известия 09:28
Происшествия

СК завершил расследование и назвал мотив убийства следователя Шишкиной

РБК 08:01
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Политика

Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии

«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:20
Политика

На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma

Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
ТАСС 08:24
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Известия 06:18
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Кино

Мединский назвал успехи российского кино фантастическими

О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Красная весна 06:52
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Ведомости 06:15
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

В результате происшествия погибли водитель отечественной легковушки и трое человек из минивэна.
Новости Саратова 01:15
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Политика

На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 06:03
Происшествия

При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

REGNUM 00:05
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
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Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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