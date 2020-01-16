Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Политика Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.

Футбол Хави объяснил, почему отказал «Барселоне» Наставник катарского «Аль-Садда» Хави поведал о том, что действительно получил предложение вернуться в каталонскую «Барселону» уже в качестве тренера, однако отклонил его.

Политика Медведев поблагодарил правительство за работу Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.

Политика Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии «Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.

Политика На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.

Кино Мединский назвал успехи российского кино фантастическими О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Политика На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.