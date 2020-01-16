Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.

Общество Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.

Экономика Путин пообещал России рост ВВП выше мирового Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.

Наука Моделирование показало, как Германия могла победить в битве за Британию Моделирование показало, что если бы немцы начали кампанию раньше и сосредоточились бы на бомбардировках аэродромов, то могли бы добиться воздушного превосходства, которое дало бы им возможность осуществить наземное вторжение.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Общество В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

Гаджеты Раскрыты характеристики камер всей линейки Samsung Galaxy S20 Дизайн устройств уже давно раскрыт на многочисленных рендерах и живых фото. Сейчас в Сети появились характеристики камер всей линейки.

Здоровье В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.

Кино Мединский назвал успехи российского кино фантастическими О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.