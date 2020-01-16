Экономика

ИзвестияИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБК08:40

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАСС08:53

Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

Фонтанка.Ру02:29

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новости09:02

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известия09:07

Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

Финмаркет03:28

Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Происшествия

Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке

Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.
Lenta.ru 19:25
Происшествия

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Политика

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Известия вчера в 14:39
Экономика

Мэрия рассказала южносахалинцам, где купить навагу

Наважья путина продлится до 15 марта, сообщает ИА Sakh.com о ссылкой на пресс-службу мэрии.
Сахалин.Инфо 02:48
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru 18:39
Общество

Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
РИА Новости вчера в 19:54
Экономика

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Lenta.ru вчера в 04:56
Наука

Моделирование показало, как Германия могла победить в битве за Британию

Моделирование показало, что если бы немцы начали кампанию раньше и сосредоточились бы на бомбардировках аэродромов, то могли бы добиться воздушного превосходства, которое дало бы им возможность осуществить наземное вторжение.
Индикатор 13:47
Армия и оружие

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Технологии

К середине года в Google Stadia появится 10 временных эксклюзивов

В официальном заявлении сказано, что к июлю 2020 года на платформе появится десять новых временных эксклюзивов.
3DNews 13:47
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
Интернет

Эксперты DeviceLock назвали самые популярные пароли в 2019 году

Как и в 2018 году, в 2019-м самыми популярными в мире паролями стали 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e).
ФАН 19:04
Общество

В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
РБК 19:34
Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Российская газета 07:01
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Армия и оружие

Макрон рассказал о французском спецназе «Ягуар» на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) подразделениях французского спецназа.
Известия 19:15
Политика

Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России.
Дождь 08:18
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 13 января в 16:00
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Гаджеты

Раскрыты характеристики камер всей линейки Samsung Galaxy S20

Дизайн устройств уже давно раскрыт на многочисленных рендерах и живых фото. Сейчас в Сети появились характеристики камер всей линейки.
The GEEK 11:53
Здоровье

В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:57
Кино

Мединский назвал успехи российского кино фантастическими

О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Красная весна 06:52
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула

Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
NewInform вчера в 09:50
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

Lenta.ru 03:01
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Известия 16:26
Кино

Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером

VSE42.RU 00:06
Политика

Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Возможные планы бывшего главы правительства раскрыли источники газеты «Коммерсантъ».
Lenta.ru 17:42
Происшествия

Подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой на Алтае

Мужчина, подозреваемый в пропаже девушки и подростка на Алтае, свел счеты с жизнью в отделе полиции.
РЕН ТВ 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное