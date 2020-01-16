Экономика
ИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Экономика
Мэрия рассказала южносахалинцам, где купить навагу
Наважья путина продлится до 15 марта, сообщает ИА Sakh.com о ссылкой на пресс-службу мэрии.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Наука
Моделирование показало, как Германия могла победить в битве за Британию
Моделирование показало, что если бы немцы начали кампанию раньше и сосредоточились бы на бомбардировках аэродромов, то могли бы добиться воздушного превосходства, которое дало бы им возможность осуществить наземное вторжение.
Армия и оружие
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Технологии
К середине года в Google Stadia появится 10 временных эксклюзивов
В официальном заявлении сказано, что к июлю 2020 года на платформе появится десять новых временных эксклюзивов.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Интернет
Эксперты DeviceLock назвали самые популярные пароли в 2019 году
Как и в 2018 году, в 2019-м самыми популярными в мире паролями стали 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e).
Общество
В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности
Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Армия и оружие
Макрон рассказал о французском спецназе «Ягуар» на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) подразделениях французского спецназа.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Гаджеты
Раскрыты характеристики камер всей линейки Samsung Galaxy S20
Дизайн устройств уже давно раскрыт на многочисленных рендерах и живых фото. Сейчас в Сети появились характеристики камер всей линейки.
Здоровье
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
Кино
Мединский назвал успехи российского кино фантастическими
О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула
Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Политика
Раскрыты возможные планы Медведева после отставки
Возможные планы бывшего главы правительства раскрыли источники газеты «Коммерсантъ».
Происшествия
Подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой на Алтае
Мужчина, подозреваемый в пропаже девушки и подростка на Алтае, свел счеты с жизнью в отделе полиции.