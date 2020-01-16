Экономика
ИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Шоу-бизнес
Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова
Певица пытается доказать через суд, что их брак с Дмитрием был фиктивным. Журналисты разыскали близких той самой первой жены Иванова.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Происшествия
В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке
В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Под Оренбургом спасатели вызволили ВАЗ из «снежного плена»
Как стало известно «Оренбург Медиа» из собственных источников, автомобиль ВАЗ-2112 застрял в снегу. В машине находились 2 человека.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, кому противопоказаны крещенские купания
Наука
Ученые расшифровали геном гигантского кальмара
Международная группа ученых под руководством Руте да Фонсека из Копенгагенского университета провела предварительное секвенирование генома гигантского кальмара (Architeuthis dux) и выдвинула гипотезу об эволюции вида.
Происшествия
Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках
Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Авто
Представлен серийный водородомобиль Toyota Mirai второго поколения
Компания Toyota раскрыла окончательный вариант второго поколения водородного седана Toyota Mirai.
Технологии
Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере
That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Политика
Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.
Космос
Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Технологии
СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Кино
Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Политика
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".