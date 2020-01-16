Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Кудрин не получал предложений войти в состав правительства 16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Наука Ученые расшифровали геном гигантского кальмара Международная группа ученых под руководством Руте да Фонсека из Копенгагенского университета провела предварительное секвенирование генома гигантского кальмара (Architeuthis dux) и выдвинула гипотезу об эволюции вида.

Происшествия Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.

Технологии Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.

Политика Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.

Политика В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.