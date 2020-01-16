Экономика

ИзвестияИзвестияРубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

РБК08:40

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

ТАСС08:53

Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

Фонтанка.Ру02:29

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новости09:02

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известия09:07

Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

Финмаркет03:28

Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Телеканал 360°09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Политика

Кудрин не получал предложений войти в состав правительства

16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Rambler News Service 10:02
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова

Певица пытается доказать через суд, что их брак с Дмитрием был фиктивным. Журналисты разыскали близких той самой первой жены Иванова.
StarHit.ru 03:00
Политика

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Газета.Ru 15:04
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия 16:26
Происшествия

В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Газета.Ru 04:48
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Под Оренбургом спасатели вызволили ВАЗ из «снежного плена»

Как стало известно «Оренбург Медиа» из собственных источников, автомобиль ВАЗ-2112 застрял в снегу. В машине находились 2 человека.
Orenburg.media 22:11
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru 17:33
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому противопоказаны крещенские купания

Невские Новости 22:38
Наука

Ученые расшифровали геном гигантского кальмара

Международная группа ученых под руководством Руте да Фонсека из Копенгагенского университета провела предварительное секвенирование генома гигантского кальмара (Architeuthis dux) и выдвинула гипотезу об эволюции вида.
МедиаПоток 10:02
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
РБК 08:30
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости 23:07
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости 22:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости 17:46
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM 09:57
Авто

Представлен серийный водородомобиль Toyota Mirai второго поколения

Компания Toyota раскрыла окончательный вариант второго поколения водородного седана Toyota Mirai.
FormaCar 09:20
Технологии

Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере

That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Forbes 13:51
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2.
Известия 23:10
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 20:25
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия 22:27
Политика

Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.
REGNUM 18:25
Космос

Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд

МИР 24 вчера в 08:44
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Технологии

СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Что происходит 14 января в 09:58
Кино

Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу

Popcornnews.ru 08:10
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Политика

В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12:17
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости 21:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное