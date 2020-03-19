Коронавирус

ТАССТАССBloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США. Соответствующие данные приводятся на сайте агентства Bloomberg.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
РБКвчера в 17:00

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Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

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Рубль занял второе место среди самых волатильных валют мира

Газета.Ru02:53

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

РИА Новостивчера в 22:13

Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют по отношению к доллару США

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Цена нефти WTI и курс доллара к валютам растут

News.ru02:19

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Lenta.ruвчера в 18:59
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Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

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Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом

Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.
Российская газета 06:12
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Интерфакс 07:03
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Право.ру 04:56
Энергетика

ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
vtomske.ru вчера в 22:31
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

Вести.Ru 02:22
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Культура

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса.
TV BRICS 17 марта в 08:23
Общество

Троих переболевших коронавирусом липчан выписали из больницы

Липецк, 19 марта 2020, 12:23 — REGNUM В Липецкой области из инфекционной больницы выписали трёх липчан, перенесших коронавирусную инфекцию.
REGNUM 05:23
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor вчера в 14:13
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год

Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
REGNUM вчера в 05:52
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

Госдуме предложат ужесточить ответственность за нарушение карантина

Партия «Единая Россия» внесет на рассмотрение парламента закон об усилении ответственности за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Известия 05:43
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес

Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме

Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16 марта в 10:01
Технологии

«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес

Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Политика

Нетаньяху уличили в использовании пандемии для усиления власти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается использовать ситуацию с распространением коронавируса для внедрения массовой слежки за всеми гражданами страны и усиления собственной власти.
Lenta.ru 07:01
Общество

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:44
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.
Московский Комсомолец вчера в 18:49
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Общество

В Лондоне закрыли 40 станций метро из-за коронавируса

Martyn Wheatley / Globallookpress Оператор транспортной системы Лондона Transport for London сообщил о закрытии с четверга, 19 марта, 40 станций метро на фоне пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 03:12
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Армия и оружие

В России отмечается День моряка–подводника

Сегодня, 19 марта, в России военнослужащие, ветераны и гражданский персонал Военно-морского флота РФ отмечает День моряка-подводника.
Би-порт 03:10
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