Коронавирус
ТАССBloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире
Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США. Соответствующие данные приводятся на сайте агентства Bloomberg.
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с чего всё началось
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом
Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Энергетика
ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Культура
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки
Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса.
Общество
Троих переболевших коронавирусом липчан выписали из больницы
Липецк, 19 марта 2020, 12:23 — REGNUM В Липецкой области из инфекционной больницы выписали трёх липчан, перенесших коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год
Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Общество
Госдуме предложат ужесточить ответственность за нарушение карантина
Партия «Единая Россия» внесет на рассмотрение парламента закон об усилении ответственности за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме
Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Технологии
«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес
Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Политика
Нетаньяху уличили в использовании пандемии для усиления власти
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается использовать ситуацию с распространением коронавируса для внедрения массовой слежки за всеми гражданами страны и усиления собственной власти.
Общество
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Общество
В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве
В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
В Лондоне закрыли 40 станций метро из-за коронавируса
Martyn Wheatley / Globallookpress Оператор транспортной системы Лондона Transport for London сообщил о закрытии с четверга, 19 марта, 40 станций метро на фоне пандемии коронавируса.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Армия и оружие
В России отмечается День моряка–подводника
Сегодня, 19 марта, в России военнослужащие, ветераны и гражданский персонал Военно-морского флота РФ отмечает День моряка-подводника.