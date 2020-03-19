Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

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Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США. Соответствующие данные приводятся на сайте агентства Bloomberg.

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

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