Коронавирус

ВедомостиВедомостиРубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

Рубль занял второе место среди самых волатильных валют мира

Газета.Ru02:53

Цена нефти WTI и курс доллара к валютам растут

News.ru02:19

Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют по отношению к доллару США

Эхо Москвы01:30

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

ТАСС03:03

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

РИА Новостивчера в 22:13

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Lenta.ruвчера в 18:59
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Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России вчера в 03:22
Общество

Весенние каникулы школьников продлятся три недели

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы и доступ к электронным учебникам»,— цитирует ТАСС слова министра.
Первый областной вчера в 03:16
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

РБК вчера в 06:37
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:04
Шоу-бизнес

Яна Рудковская создала коллекцию эксклюзивных масок

Недавно Яна Рудковская произвела фурор на модном показе, украсив свою медицинскую маску искусственными камелиями от Шанель.
Paparazzi.ru 04:20
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

За последние недели фильм «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга стал самым просматриваемым в Сети.
Live24 03:05
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество

Судебные приставы Москвы временно приостановили прием граждан

В целях противодействия распространению коронавируса столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приостановило прием граждан с четверга, 19 марта.
Вечерняя Москва 05:28
Авто

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
За рулем 17 марта в 23:27
Здоровье

В России подготовлено более 55 тысяч коек в инфекционных больницах

Петр Ковалев / ТАСС В России подготовлено более 55 тысяч мест в инфекционных больницах и закуплено более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
РЕН ТВ 05:39
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

НТВ 04:35
Общество

Прекращается выпуск печатной версии журнала Playboy

Прекращается выпуск печатной версии журнала Playboy. Об этом сообщает глава компании Бен Кон в статье Medium.
Рамблер 04:59
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Культура

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru 17 марта в 04:00
Политика

Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
RT на русском 06:03
Энергетика

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
РБК вчера в 14:19
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменен из-за коронавируса

ФАН вчера в 12:32
Хоккей

Линус Умарк: «Я не планирую возвращаться. Даже если после 10 апреля они возобновят сезон»

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил, что не собирается возвращаться в расположение клуба даже если сезон в КХЛ будет продолжен.
Матч ТВ 06:19
Космос

Россия запустит аппарат на Луну

Expert.ru 17 марта в 05:45
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta вчера в 03:16
Общество

В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:09
Авто

Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
SpeedMe вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
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