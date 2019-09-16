Финансы
Московский КомсомолецРубль взлетел на новостях о росте цен на нефть
Курс евро опустился до отметки 70,59 рубля. А вот ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 8,73%, до 65,48 доллара за баррель. Рост нефтяных котировок случился из-за двукратного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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РБК 09:41
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Газета.Ru 14 сентября в 07:32
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РИА Новости 14 сентября в 19:41
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У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
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Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
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Политика
В Кремле прокомментировали новости об интеграции России и Белоруссии
Сведения СМИ о программе экономической интеграции России и Белоруссии носят «сугубо предварительный характер».
Свободная Пресса 07:37
Экономика
Объемы торгов криптовалютой упали на 65% за три месяца
Торговые объемы на рынке криптовалют сократились на 65% с конца июня.
РБК 09:46
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
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Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
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