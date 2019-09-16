Финансы
БИЗНЕС OnlineРубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть
Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
Sportbox.RU 01:25
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Наука
Вирус Зика заразил эмбрионы еще до имплантации в матку
Американские врачи заразили вирусом Зика мышиные и человеческие эмбрионы на самых ранних стадиях развития и обнаружили, что вирус проникает в зародыш еще до имплантации в матку.
N+1 13 сентября в 11:48
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Здоровье
В Петрозаводске врачи «скорой помощи» начали «итальянскую забастовку»
В Петрозаводске работники станции скорой медицинской помощи (ССМП) объявили «итальянскую забастовку».
Росбалт 11:08
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Армия и оружие
Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями.
ТК Звезда 07:22
Происшествия
Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты»
Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы сроком от шести до восьми лет за похищение женщины.
РБК 12:12
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
Делегату от Украины не удалось лишить права голоса журналистку из Крыма на совещании ОБСЕ
Представителю украинской делегации на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека в понедельник не удалось лишить права голоса Марию Волконскую, главного редактора "Крымской газеты".
ТАСС 11:14
Футбол
Гари Невилл: «Агент Погба — позор, и не только для „Манчестер Юнайтед“, но и для всей Европы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, в настоящее время являющийся телеэкспертом, раскритиковал Мино Райолу, агента полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.
Bookmaker-ratings.ru 06:26
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожную версию Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.
Тарантас Ньюс вчера в 03:47
Происшествия
В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.
РБК 11:04
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
17-летняя жительница Башкирии утопила младшую сестру
В Башкирии 17-летняя местная жительница утопила свою младшую сестру. Указанное происшествие произошло 13 сентября в Салавате.
Cod02.ru вчера в 17:24
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM 04:44
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 12:12
Спорт
Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023
RT на русском 07:17
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20