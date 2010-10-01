Выросла нефть марки Brent с $53,8 за баррель до $66,63. В рублях стоимость барреля составила 4,14 тыс. рублей, на конец года его стоимость составляла 3,84 тыс. рублей.

Рубль за год вырос к доллару и евро

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Здоровье ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования Американские биологи из Калифорнийского университета путем исследования установили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) эволюционирует естественным путем и становиться намного более заразным.

Экономика Банковские переводы по номеру телефона стали платными Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.