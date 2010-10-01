Финансы

News.ruNews.ruРубль за год вырос к доллару и евро

Выросла нефть марки Brent с $53,8 за баррель до $66,63. В рублях стоимость барреля составила 4,14 тыс. рублей, на конец года его стоимость составляла 3,84 тыс. рублей.
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В последний день 2019 года доллары и евро стали дорожать: курс валют в Беларуси

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