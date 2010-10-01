Финансы

Новый ДеньНовый ДеньРубль задавила коронавирусная паника – российская нацвалюта рекордно слабеет

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Рубль днем в пятницу, 28 февраля, усилил падение на торгах на Московской бирже, свидетельствуют биржевые котировки. Евро взлетел выше 74 рублей – это рекордный показатель с конца августа прошлого года. Доллар США превысил отметку 67 рублей – впервые за последние погода.
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