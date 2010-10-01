Финансы
Новый ДеньРубль задавила коронавирусная паника – российская нацвалюта рекордно слабеет
Рубль днем в пятницу, 28 февраля, усилил падение на торгах на Московской бирже, свидетельствуют биржевые котировки. Евро взлетел выше 74 рублей – это рекордный показатель с конца августа прошлого года. Доллар США превысил отметку 67 рублей – впервые за последние погода.
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Происшествия
Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Политика
Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
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Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Политика
В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Игры
Epic Games бесплатно раздает приключенческую головоломку InnerSpace
Напомним, что Epic Games дарит игру каждую неделю.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Здоровье
Первый случай коронавируса выявлен в Белоруссии
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Общество
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Свердловской области
Погибли пять человек, еще один получил ранения.
Общество
Села Кордайского района, где были этнические конфликты, посетит Токаев
Села Кордайского района Джамбульской области Казахстана, участвовавшие в массовых беспорядках в начале февраля, посетит 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 29 февраля informburo.kz.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Футбол
Овчинников исполнит обязанности главного тренера ЦСКА в матче с «Уралом»
Сергей Овчинников исполнит обязанности главного тренера ЦСКА в матче с "Уралом" в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Динамо» и «Спартак» представили форму на московское дерби
«Динамо» и «Спартак» показали форму, в которой сыграют в московском дерби в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги.
Экономика
Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком
Шоу-бизнес
Елена Борщева готовится к операции
Борщева выступит с постановкой под названием "Ну и фрукт ты !". Как сейчас живут бывшие участницы шоу Comedy Woman.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Здоровье
ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.