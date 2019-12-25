Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАСС02:06

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру02:40

Рубль повышается к доллару и слегка снижается к евро

ПРАЙМ02:12

Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов

Банки.ру02:30

Рубль растёт к доллару

RT на русском02:01

Рубль в начале дня слабо растет к доллару и снижается к евро. Фондовый рынок РФ «в плюсе»

Интересант02:14

Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро утром вслед за динамикой валют на Forex

Финмаркет02:21
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Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom вчера в 12:10
Технологии

Windows упростит установку сторонних драйверов

Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.
Вести.Хайтек вчера в 11:56
Происшествия

Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета

Коммерсантъ 00:55
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Газета.Ru 02:11
Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 13:04
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Здоровье

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Российская газета вчера в 23:28
Кино

Путин поздравил Виторгана с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
РИА Новости 01:59
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Аргументы недели 00:55
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
REGNUM 00:36
Кино

Все поддержанные Минкультом фильмы собрали за год меньше «Короля Льва»

Все фильмы, поддержанные Министерством культуры России, за год собрали меньше нового «Короля Льва».
Lenta.ru 01:32
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.
Военное обозрение вчера в 05:38
Политика

Казахская авиакомпания выплатила Украине компенсации за полеты над Крымом

Казахская компания выплатила Украине 136 тысяч гривен штрафа за полеты над Крымом.
Московский Комсомолец 02:45
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
RT на русском 01:51
Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-3

У Российской Федерации есть вопросы к Соединенным Штатам Америки по соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях, передает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
ФАН вчера в 19:30
Политика

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 02:31
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM 25 декабря в 19:58
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 10:11
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru вчера в 05:02
Здоровье

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Коммерсантъ 25 декабря в 17:42
Армия и оружие

Пентагон обещает следить за совместными учениями России, Китая и Ирана

REGNUM вчера в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
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