Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Происшествия В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.

Религия РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Политика США намерены противостоять России в Средиземном море Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Происшествия Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.

Политика Федерация еврейских общин поддержала Путина в оценке польского посла Путин припомнил Польше ее поддержку Третьего Рейха Напомним, 24 декабря президент России Владимир Путин назвал Юзефа Липского, который был послом Польши в 1938 году, «антисемитской свиньей» и «сволочью».