Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Кино
«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Общество
Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»
Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ".
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Происшествия
Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса
Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву).
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Футбол
«Лучший – это я»: Роналду назвал себя игроком без недостатков
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему лучшего игрока в современном футболе.
Политика
США намерены противостоять России в Средиземном море
Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.
Армия и оружие
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена шахта, заявили в ДНР
Вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
Шоу-бизнес
Алена Апина поддерживает общение дочери с любовницей мужа
Апина не препятствует этому общению, более того, сама горит желанием познакомиться с пассией экс-супруга, которая, к слову, не имеет отношения к шоу-бизнесу.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасном заболевании, передающемся от собак
В некоторых российских регионах более 30% собак заражены эхинококкозом.
Политика
Федерация еврейских общин поддержала Путина в оценке польского посла
Путин припомнил Польше ее поддержку Третьего Рейха Напомним, 24 декабря президент России Владимир Путин назвал Юзефа Липского, который был послом Польши в 1938 году, «антисемитской свиньей» и «сволочью».
Авто
«АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии
Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Экономика
«Максидом» планирует купить сеть Castorama
После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.