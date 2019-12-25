Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Рубль днем слабо снижается к доллару и немного прибавляет к евро

ПРАЙМ07:58

По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно

Интересант04:35

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 61,76 рубля

Банки.ру03:33

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:00

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости04:51

ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля

ТАСС04:40

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:14
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Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

РЕН ТВ 23 декабря в 08:23
Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Коммерсантъ 12:07
Общество

Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»

Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ".
ТАСС 11:30
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

REGNUM 10:51
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета 00:16
Хоккей

Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Российская газета 11:59
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву).
РБК 10:56
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Вести.Ru 11:42
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Общество

На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
РБК 12:02
Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Футбол

«Лучший – это я»: Роналду назвал себя игроком без недостатков

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему лучшего игрока в современном футболе.
Вести.Ru 12:26
Политика

США намерены противостоять России в Средиземном море

Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.
Росбалт вчера в 16:20
Армия и оружие

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена шахта, заявили в ДНР

Вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 10:47
Шоу-бизнес

Алена Апина поддерживает общение дочери с любовницей мужа

Апина не препятствует этому общению, более того, сама горит желанием познакомиться с пассией экс-супруга, которая, к слову, не имеет отношения к шоу-бизнесу.
StarHit.ru 10:00
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 23 декабря в 07:02
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

Коммерсантъ 12:43
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об опасном заболевании, передающемся от собак

В некоторых российских регионах более 30% собак заражены эхинококкозом.
Доктор Питер 24 декабря в 03:39
Политика

Федерация еврейских общин поддержала Путина в оценке польского посла

Путин припомнил Польше ее поддержку Третьего Рейха Напомним, 24 декабря президент России Владимир Путин назвал Юзефа Липского, который был послом Польши в 1938 году, «антисемитской свиньей» и «сволочью».
Красная весна 24 декабря в 22:24
Авто

«АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

Автоновости дня 24 декабря в 22:28
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
РИА Новости 11:10
Политика

Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии

Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
REGNUM 07:28
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Экономика

«Максидом» планирует купить сеть Castorama

После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:50
Шоу-бизнес

Наташа Королева неудачно увеличила губы

Наташа Королева увеличила себе губы.
Вести Подмосковья 02:04
Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru 04:54
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