Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Доллар и евро подорожают завтра

Европейская валюта вырастет на десять копеек. За один евро будут давать 68,5003 рубля. 26 декабря на открытии торгов на Московской бирже, курс доллара снизился на десять копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 61,75 рубля.
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ЦБ повысил курс доллара на 28-30 декабря до 62,03 рубля

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Рубль растёт к доллару и евро

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