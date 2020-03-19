Коронавирус
РБКРубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.РБКвчера в 17:00
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Футбол
Глава РПЛ заявил, что чемпионат России будет доигран
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Минздрав уточнил ситуацию с первым случаем коронавируса в Новосибирске
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Новосибирской области вчера, 18 марта.
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Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории
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Здоровье
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В России подготовлено более 55 тыс. инфекционных коек, в том числе реанимационных и обсерваторов, и закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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NASA огласило список из четырех новых миссий, которые будут изучать, есть ли жизнь на далеких планетах и последствия смерти самых больших звезд.
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
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Космос
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Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
Космос
Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»
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В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Здоровье
Ростовский завод по производству медицинских масок перешёл на круглосуточный режим работы
Журналист donnews.ru побывал на предприятии и посмотрел, как выглядит производство, а также узнал, почему в аптеках сложно найти медицинские маски.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Происшествия
Иркутский спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа женщину
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Общество
Нью-Йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Наука
Физики СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза
Российские ученые из Санкт-Петербурга приблизились к решению задачи термоядерного синтеза.
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Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Здоровье
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Общество
Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен
"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться
Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Авто
Новый Suzuki Jimny превратили в пикап
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения появился в продаже в России летом 2019-го, и спрос на него оказался ажиотажным.
Здоровье
В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.