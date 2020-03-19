Коронавирус

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Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
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РИА Новостивчера в 22:13

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Евро-2020 перенесли, поэтому у нас появилась возможность сдвинуть наш чемпионат и закончить сезон по спортивному принципу.
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
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Космос

Найдена первая планета вне диска Млечного Пути

Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
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Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
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Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»

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В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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Здоровье

Ростовский завод по производству медицинских масок перешёл на круглосуточный режим работы

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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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Иркутский спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа женщину

Вести.Ru вчера в 11:05
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Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
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Нью-Йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
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Hisense презентовала первый в мире двухэкранный телевизор 8K с HDR

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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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В России появится новый документ на автомобиль

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Физики СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза

Российские ученые из Санкт-Петербурга приблизились к решению задачи термоядерного синтеза.
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От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
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Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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Новый Suzuki Jimny превратили в пикап

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения появился в продаже в России летом 2019-го, и спрос на него оказался ажиотажным.
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В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Газета.Ru вчера в 23:54
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