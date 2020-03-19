Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.

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Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg. Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему тенденцию изменчивости цены, смог только мексиканский песо.

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