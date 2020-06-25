Финансы

Банки.руБанки.руРубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

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Рубль завершил основную валютную сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск повысился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 69,2125 рубля.
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