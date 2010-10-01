Финансы
Банки.руРубль завершил основную валютную сессию укреплением
Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск понизился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,9625 рубля.
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Космос
Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой
AstroNews.ru 11:07
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news 16:38
Политика
Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике
Президент России Владимир Путин предупредил о продолжении противостояния на международной экономической арене между государствами за свои интересы.
Газета.Ru 15:44
Космос
За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»
Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS 09:40
Происшествия
Губернатор Фургал заявил в суде о своей полной невиновности
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к убийствам.
ПолитРоссия 07:41
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Авто
Suzuki прекращает продажи модели Jimny в Европе
Брюссель, 10 июля 2020, 13:14 — REGNUM Из-за ужесточения экологических норм японская компания Suzuki прекращает продажи модели Jimny в Европе.
REGNUM 06:14
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета 18:55
Общество
Хомяки из России и Европы признаны исчезающим видом
Международный союз охраны природы заявил, что обыкновенные хомяки, обитающие в России и Европе, теперь считаются исчезающим видом, сообщает The Guardian.
МИР 24 вчера в 15:35
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Общество
Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира.
Lenta.ru 18:37
Наука
Воздействие 4G и 5G на организм проверили на рыбах
Naked Science 14:26
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Огонь по мишени велся из американского FGM-148 Javelin и противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» украинского производства.
Военное дело 03:38
Политика
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 18:36
Здоровье
Хуже рака: врачи предупредили о воздействии коронавируса на легкие
«Прогноз легочного фиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время нет оптимального лечения», - объясняет доктор.
Московский Комсомолец 08 июля в 02:40
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Армия и оружие
Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН
Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 04:42
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
РИА Новости 07:44
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23